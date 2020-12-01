На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн

Остаток средств на Едином казначейском счете составляет 19,753 млрд грн. Фото: pexels.com

По состоянию на 1 декабря 2020 года остаток средств на Едином казначейском счете составляет 19,753 млрд грн.

В начале ноября этот показатель составлял 15,146 грн, что на 30,4% или на 4,6 млрд грн меньше. Впрочем, в аналогичный период прошлого года остаток средств на ЕКС составлял 55,006 млрд грн. Это почти в 3 раза больше чем по состоянию на сегодня, рассказывает finclub.net.

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Предыдущий рекордный остаток средств на ЕКС был в сентябре 2017 года, когда в казне было 63,1 млрд грн. В сентябре-октябре прошлого года в госказне было почти 62 млрд грн.

26 ноября Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год ко 2-му чтению. Доходы бюджета увеличили на 21 млрд грн, а расходы уменьшили на 12,8 млрд грн.