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понедельник, 21 февраля 2022 18:02

На что украинцы потратили "ковидную тысячу"

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На что украинцы потратили &quot;ковидную тысячу&quot;
По расходам средств традиционно лидирует приобретение книг. Фото: cvp.tax.gov.ua

Более 8,9 млн. украинцев получили от государства средства за вакцинацию.

С 14 февраля украинцы старше 60 лет могут потратить 1000 грн, начисленную по программе Поддержка, также на оплату жилищно-коммунальных услуг.

За прошлую неделю они потратили на коммуналку около 28 млн грн. Об этом сообщает Минэкономики.

А с 14 марта такую ​​возможность также будут иметь люди с инвалидностью I и II групп.

"Программа есть Поддержка работает уже два месяца. Около 9 миллионов украинцев получили средства. 3,4 млрд грн наши граждане уже потратили.

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По расходам средств традиционно лидирует приобретение книг. На литературу украинцы потратили 1,2 млрд. грн.

Дальше идут:

кинотеатры – 711 млн грн;

спорт – 374 млн грн;

лекарства – 366 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги – 364 млн. грн;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 354 млн грн;

образовательные услуги, школьные принадлежности, спорттовары – 40 млн грн;

коммунальные услуги – 28 млн грн.

Проект "єПідтримка" продлится весь 2022 год. С марта украинцам будут добавлять еще по 500 грн за третью бустерную дозу.

Деньги за вакцинацию можно подписаться на газеты и журналы. Приобрести периодику позволяют для себя или кого-нибудь другого, в частности для детских домов-интернатов.

"Газету по-украински" и журнал "Країна" тоже можно подписаться онлайн на сайте Укрпочты за "ковидную тысячу".

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