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суббота, 09 мая 2020 21:10

На что тратят деньги во время карантина

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Во время карантина украинцы, независимо от уровня дохода, увеличили закупки продуктов длительного хранения и воды.

Выросли заказы доставки готовой еды и продуктов на дом. Правда, категория населения с доходами до 20 тыс. грн у месяц, стала реже пользоваться услугами ресторанов. свидетельствуют результаты маркетинговых исследований CBR.

Автор: cbr.com.ua
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В то же время реже украинцы стали скупаться в небольших магазинах у дома. Предпочтение отдают закупкам в неделю в крупных сетевых супермаркетах.

В условиях карантина выросла популярность безналичных платежей. Больше всего оплаты картами выросли в сегменте кафе и ресторанов, которые работают на доставку. Чаще таким способом стали рассчитываться на АЗС.

Треть опрошенных украинцев говорят, что понадобится 5000-9999 грн, если карантин продлят. Каждый пятый объясняет, что нужно в пределах 10 000-14 999 грн. Еще 17% респондентов - более 15 000 грн. До 5000 грн хватит 15% граждан, чтобы продержаться до окончания карантина.

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