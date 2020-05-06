Сколько украинцам надо денег, чтобы пережить карантин

Ежедневно домохозяйства в среднем тратят 296 грн. Фото: pixabay.com

Доходы каждого второго за время карантина в Украине снизились. 13% опрошенных жалуются на проблемы со своевременной оплатой коммунальных услуг.

Больше не могут помогать деньгами родственникам 6% респондентов. Еще 3% имеют проблемы с оплатой аренды или ипотечных кредитов, свидетельствуют результаты опроса R&B Group.

Негативных последствий от введения карантина не почувствовал только один из пяти опрошенных.

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Ежедневно домохозяйства в среднем тратят 296 грн. Деньги в основном идут на продукты.

Треть опрошенных граждан говорят, щго понадобится 5000-9999 грн, если карантин продлят. Каждый пятый объясняет, что нужно в пределах 10 000-14 999 грн. Еще 17% респондентов - более 15 000 грн. До 5000 грн хватит 15% граждан, чтобы продержаться до окончания карантина.

В Украине карантин официально продлили до 22 мая. Однако с 11 мая начнут послаблять ограничения. Это будет происходить в несколько этапов.