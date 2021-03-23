На что больше всего тратят украинцы

Более половины своих доходов украинцы тратят на продукты. Фото: pixabay.com

За прошлый год украинцы потратили более 3 трлн грн. Больше всего денег ушло на продукты, одежду и обувь. Существенные расходы также пошли на транспорт, табак и алкоголь.

Наименьшую сумму потратили на здравоохранение, свидетельствуют данные Госстата.

За 2020 год украинцы потратили:

1,1 трлн грн - на пищевые продукты;

141 млрд грн - на одежду и обувь;

292 млрд грн - на транспорт;

210,6 млрд грн - на алкоголь и табак;

165 млрд грн - на здравоохранение.

Более половины доходов украинцы тратят на продукты и лишь 8% прибыли удается откладывать.

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Украинцы 7 грн с 10 тратят в мини-, супер- и гипермаркетах. У 72% населения остаются свободные средства после запланированных расходов. 64% из них продолжают дальше экономить. Правда, количество тех, кто хочет тратить деньги, ежегодно растет.