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четверг, 23 декабря 2021 01:51

На борьбу с Covid-19 Украина потратила 35 млрд грн – Минфин

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На борьбу с Covid-19 Украина потратила 35 млрд грн – Минфин
Подсчитали, сколько Украина потратила на борьбу с коронавирусом. Фото: Украинская правда

За 11 месяцев 2021 года расходы из госбюджета на борьбу с пандемией коронавируса составили 34,7 млрд грн.

Больше всего денег было потрачено на вакцинацию населения — 17,8 млрд. Всего в этом году на борьбу с болезнью предусмотрено 43,7 млрд гривен, сообщили на сайте Министерства финансов Украины.

Расходы составили:

Оплата услуг экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленных пациентам с Covid-19, и услуг вакцинации населения от Covid-19 – 17,8 млрд грн;

закупка вакцин от Covid-19 – 9,8 млрд грн. Кроме того, Украина бесплатно получила от международных партнеров 11,2 млн доз вакцин;

Выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины, за услуги госпитализации пациентов с коронавирусом – 21,1 млн грн;

Обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования – 584 млн грн;

Социальная поддержка населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн; выплата материального обеспечения в связи с временной потерей работоспособности – 800 млн грн. Выплата помощи по безработице и частичной безработице – 1,5 млрд грн;

Борьба с Covid-19 в учебных заведениях – 18,3 млн грн;

Доплаты к заработной плате военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, органов и подразделений гражданской обороны, полицейским, медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения – 0,8 млрд грн.

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Следующая волна коронавируса в Украине может начаться 10-15 февраля 2022 года, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Ситуация с распространением Covid-19 в Украине на сегодняшний день под контролем.

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