Новая волна Covid-19 в Украине: СНБО назвала сроки начала

Следующую Covid-волну в Украине прогнозируется на середину февраля. Фото: pixabay.com

Следующая волна коронавируса в Украине может начаться 10-15 февраля 2022 года.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам рабочей поездки на Прикарпатье.

Отметил, что ситуация с распространением Covid-19 в Украине на сегодняшний день под контролем.

"Четвертая идущая волна идет на спад. И мы это отслеживаем. Мы прогнозируем, что следующая волна может быть 10-15 февраля. Но это зависит от вакцинации", - сказал Данилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине два дня не будут работать центры Covid-вакцинации

За минувшие сутки, 21 декабря, в Украине обнаружили 6363 новых больных коронавирусом. Из них детей – 534, медработников – 208. 301 больной за последние сутки умер. Выздоровели – 19 494 инфицированных.