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четверг, 16 января 2020 13:33

На бизнес-форуме Level Up Ukraine 2020 обсудят новые возможности для модернизации инфраструктуры Украины

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17 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан закон "О концессии" № 155-ІХ, который был принят парламентом 3 октября 257 голосами народных депутатов.

Цель закона - усовершенствование правового регулирования концессионной деятельности, что обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины, и содействие развитию инфраструктуры.

  Украинская инфраструктура нуждается в масштабных финансовых вливаниях, которые могут обеспечить частные инвесторы.
Украинская инфраструктура нуждается в масштабных финансовых вливаниях, которые могут обеспечить частные инвесторы.

Закон вводит прозрачную процедуру выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог), предусматривает возможность привлечения к работе комиссии независимых экспертов, создает возможность привлечения советников для подготовки концессионных проектов и конкурсной документации, предоставляет надежные гарантии для концессионеров и кредиторов, обеспечивает четкое регулирование права собственности на объект концессии, целью которого является сохранение за государством и территориальной общиной права собственности на него.

Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Над документом работали более двух лет с привлечением консультантов ЕБРР, экспертов АСС и ЕБА. Также участие в подготовке принимали Министерство инфраструктуры Украины и Министерство экономического развития.

Законодательные изменения позволят привлечь стратегических инвесторов в такие объекты инфраструктуры, как морские порты, железная дорога, автомобильные магистрали. Украинская инфраструктура нуждается в масштабных финансовых вливаниях, которые могут обеспечить частные инвесторы.

  Организаторы Level Up Ukraine 2020 – Ассоциация налогоплательщиков Украины и компания UNA PARTNERS.
Организаторы Level Up Ukraine 2020 – Ассоциация налогоплательщиков Украины и компания UNA PARTNERS.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, спикера форума Level Up Ukraine, в 2020 году правительство Украины подготовит к концессии порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" и часть Одесского порта. Кроме того, с осени 2019 года началась работа над проведением концессионных конкурсов по портам "Херсон" и "Ольвия", заявки на участие в которых уже подали несколько украинских и иностранных компаний. Среди зарубежного капитала интерес к отечественным портам проявляют компании из Китая, Катара, ОАЭ, Сингапура.

О концессиях, преимуществах этого механизма и возможностях реализации инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства будут говорить на форуме Level Up Ukraine, который состоится 21 февраля в КВЦ "Парковый". Организаторы – Ассоциация налогоплательщиков Украины и компания UNA PARTNERS. Форум соберет 600 владельцев бизнеса и 30 международных инвесторов, заинтересованных в потенциале украинского рынка.

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