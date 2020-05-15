На базарах сравнили цены на ранние и старые овощи

Цена молодого картофеля зависит от калибра. Фото: pixabay.com

На базарах массово продают ранние овощи борщевого набора. В то же время можно приобрести продукцию прошлогоднего урожая.

Так, ранняя свекла стоит 15 грн/кг. Цены на старую свеклу опустились. Продают по 3,5 грн/кг, пишет "Інфо-Шувар".

Ранняя херсонская морковь стоит 27 грн/кг. Старую можно приобрести от 5 до 6 грн/кг. За килограмм ранней капусты просят 8 грн. Капусты урожая 2019-го осталось немного. Ее продают по 3-4 грн/кг.

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Цена молодого картофеля зависит от калибра. Крупный стоит 24 грн/кг. Мелкий - 22 грн/кг. Старый картофель продают по 10 грн/кг.

Молодой репчатый лук можно приобрести по 15 грн/кг. Зеленый лук из Херсона стоит 50 грн/кг. Лук прошлогоднего урожая продают по 13 грн/кг.

С 13 мая в Киеве позволили работать 29 агропродовольственным рынкам. Открытые рынки должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями и дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.