В Киеве завтра откроют 29 агропродовольственных рынков

В столице позволят работу рынков. Фото: pexels.com

С 13 мая в Киеве начнут работать 29 агропродовольственных рынка.

Об этом сообщается на сайте КГГА. Откроются следующие рынки

1. Торговая площадка "Феофановская", ул. Заболотного 48-А.

2. Рынок "Демеевский", ООО "Манхеттен", ул. Изюмская, 1.

3. ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65.

4. Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2

5. КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115.

6. ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1.

7. Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80.

8. КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2.

9. Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3.

10. Т / М "Дарница", ЧАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5.

11. ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.

12. Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6.

13. Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38.

14. ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский ", ул. Бальзака, 94.

15. ЧАО "Рынок" Нивки ", ул. Щербаковская, 47.

16. МЧП "Забота", ул. Туполева, 13.

17. ООО "ТК" Борщаговский "Рынок" Западный ", ул. Депутатская, 2.

18. Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс" Борщаговский ", бульвар В. Гавела, 18.

19. ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

20. ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18

21. Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минская, 2-А.

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22. Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок" Виноградарь ", ул. Василия Порика, 2-А.

23. ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32.

24. Рынок "Днепр", ООО "ТД" Днепр ", б-р Кольцова, 12.

25. ЗАО "Фирма Лесная" Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2.

26. ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормовская, 15.

27. Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма" Гарант ", ул. Соломенская, 24.

28. КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16.

29. ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

Открытые рынки должны обеспечить масочный режим работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями и дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

12 мая в Киеве начался первый этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. С этого дня возобновляют работу учреждения торговли и оказания бытовых услуг, расположенные не в торгово-развлекательных центрах, которые имеют отдельный вход с улицы и площадь до 300 кв. м. На каждого посетителя должно приходиться 10 кв. м площади.