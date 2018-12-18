На 20% больше: кто в следующем году получит повышенную зарплату

Зарплаты вырастут для научно-педагогических работников. Фото: Укрінформ

В следующем году на 20% вырастут зарплаты научно-педагогических работников. Кабмин принял соответствующее решение.

"Мы для научно-педагогических работников 2019-го повышаем зарплаты на 20%. Они и так были недооценены. Я помню встречи с ними, мы идем вперед в этом вопросе", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 18 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выросла средняя зарплата: сколько получают специалисты

Таким образом, в следующем году выплаты вырастут для ректоров, заместителей руководителей, руководящих филиалов, заведующих кафедрой, доцентов, старших преподавателей, преподавателей, ассистентов, преподавателей-стажеров. Больше будут получать ведущие концертмейстеры, концертмейстеры, деканы, заместители декана, руководители учебно-научного института в составе высшего учебного заведения IV уровня аккредитации, его заместители.

По усредненным показателям, 2020-го украинцы будут получать в среднем 11,9 тыс. грн. 2021-го зарплата возрастет до 14,2 тыс. грн, говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли.