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суббота, 21 декабря 2019 16:17

"Мы это сделаем!" - Верланов заявил, что ДПС выполнит годовой план поступлений в бюджет

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За ноябрь сумма начисленного налога на добавленную стоимость (НДС) составила 21,9 млрд грн. Это почти на 4,2 млрд грн, или на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2018 (17,8 млрд грн). Таким образом, налоговая последовательно реализует задачи премьер-министра Алексея Гончарука по выполнению плановых показателей по поступлениям в бюджет до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Отмечается, что прирост начислений состоялся, несмотря на уменьшение объемов поставок на 40,4 млрд грн, или на 5%. Так, если в ноябре 2018 объем поставок составил 804,5 млрд грн, то в ноябре 2019 - "всего" 764,1 млрд грн.

 

"Благодаря эффективным мерам по администрированию, активной борьбе со схемами и качественной аналитической составляющей Государственная налоговая служба увеличивает поступления в бюджет даже при условии уменьшения объемов поставок", - заявил глава налоговой Сергей Верланов.

По его словам, ГНС выполнит все плановые поступления в бюджет за 2019 год. "Я пообещал правительству, что налоговая справится с поставленной задачей. И мы это сделаем!" - отметил Сергей Верланов.

Напомним, ранее глава ГНС ​​Сергей Верланов заверил, что динамика роста поступлений платежей в бюджет будет сохраняться и в дальнейшем.

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