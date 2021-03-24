МВФ выделит $650 млн на восстановление мировой экономики

МВФ поможет мировой экономике. Фото: Reuters

Международный валютный фонд намерен создать дополнительные резервные активы общим объемом $ 650 млн с целью облегчения выхода мировой экономики из рецессии, связанной с глобальной пандемией Covid-19.

"Удовлетворяя долгосрочную глобальную потребность в резервных активах, новое выделение SDR (эквивалент валюты, применяется МВФ - ред.) Принесет пользу всем нашим странам-членам и поддержит глобальное восстановление после кризиса Covid-19. Это также может стать мощным сигналом о решимости стран-членов МВФ сделать все возможное для выхода из худшей рецессии со времен Великой депрессии", - говорится в заявлении директора-распорядителя Фонда Кристалина Георгиевой, которую получил в свое распоряжение Укринформ.

Она заявила о намерении до июня нынешнего года подать официальное предложение в Исполнительный комитет МВФ о выделении $ 650 млн долларов США на основе оценки потребностей стран-членов МВФ, статей соглашения и мандата МВФ.

В случае одобрения пакет придаст существенный прямой прирост ликвидности для национальных экономик без роста долгового бремени. Это также позволит освободить крайне необходимые ресурсы для стран-членов с целью помощи в борьбе с пандемией, включая поддержку программ вакцинации и других неотложных мероприятий.

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