МВФ выделил $1,4 млрд в помощь Украине

МВФ отмечает важность оказания поддержки в краткосрочной перспективе. Фото: pixabay.com

Международный валютный фонд выделил $1,4 млрд срочной финансовой помощи Украине из-за военного вторжения Российской Федерации.

Эта выплата поможет удовлетворить неотложные потребности платежного баланса, возникающие в результате войны, сообщили в пресс-службе МВФ.

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"Война в Украине привела к трагическим погибшим и человеческим страданиям. Хотя перспективы пока неопределенны, экономические последствия уже очень серьезные: только за 13 дней приток беженцев превышает 2 миллиона человек и масштабное разрушение ключевой инфраструктуры в Украине. Эта выплата в рамках RFI (Инструмента быстрого финансирования) , - Gazeta.ua), что эквивалентна 50% квоты Украины в МВФ, поможет удовлетворить неотложные потребности платежного баланса, возникающие в результате последствий войны, и предоставит важную поддержку в краткосрочной перспективе, играя роль катализатора для финансирования со стороны других партнеров", - пишут в сообщении.

Также в МВФ отметили, что прожелживают разрабатывать меры по смягчению экономического кризиса.

ЕС выделил €500 млн в помощь украинским беженцам. Также они могут получить вид на жительство на территории стран Европейского Союза сроком на минимум год.