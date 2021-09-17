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пятница, 17 сентября 2021 09:56

МВФ в Украине займется независимостью НБУ, реформами и антикоррупционными институтами

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МВФ в Украине займется независимостью НБУ, реформами и антикоррупционными институтами
Фонд будет работать в Украине в виртуальном формате во второй половине сентября. Фото: Reuters

Оценочная миссия Международного валютного фонда будет работать в Украине в виртуальном формате во второй половине сентября. Займется вопросами независимости НБУ, реформ и укрепления антикоррупционных институтов.

МВФ планирует продолжить работу с украинской властью по выполнению договоренностей, определенных текущей программе stand-by, для проведения осмотра и выделения следующего транша, сообщил во время брифинга в штаб-квартире Фонда в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает "Укрінформ".

"Мы сосредоточимся на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка Украины, реформами в судебной сфере, восстановлением и усилением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого фискального состояния и т.д.", - сказал представитель МВФ.

Райс не может назвать сроков выделения следующего транша для Украины или о возможном продолжении программы.

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"Нам нужно завершить дискуссии, которые сейчас активно продолжаются", - добавил Райс.

Украина выполнила все условия МВФ и ожидает транш в $750 млн. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник.

"Мы выполнили все условия, бенчамарковые показатели, которые были установлены в меморандуме с МВФ. Поэтому ожидаем положительного завершения миссии.

Ожидаем, что ориентировочно в декабре, конец ноября - это дата, когда возможен транш МВФ", - заявил премьер.

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