МВФ планирует продолжить сотрудничество с Украиной - представитель фонда

Представитель МВФ рассказал о сотрудничестве. Фото: Public Services International

Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by.

Но не известно, когда состоится следующий визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда. От решения миссии МВФ будет зависеть, получит ли Украина второй транш кредита, сообщил "Громадському" постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Дискуссии по выполнению параметров и показателей кредитной программы продолжаются, дату начала работы миссии МВФ по первому пересмотру программы пока не определили", - отметил он.

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В МВФ дискутируют с правительством относительно сроков проведения реформ. Они являются условиями для получения Украиной денег от фонда.

"Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых базируется Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", - добавил Люнгман.

Лидеры ЕС согласовали план спасения экономики. Для Фонда восстановления "Следующее поколение ЕС" выделили € 750 млн. Также утвердили долгосрочный бюджет на €1,074 трлн.