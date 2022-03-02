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среда, 02 марта 2022 02:19

Спецтема: Напад Росії на Україну

МВФ и Всемирный банк помогут Украине на $4млрд

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МВФ и Всемирный банк помогут Украине на $4млрд
МВФ намерен выделить Украине деньги. Фото: Украинская правда

Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи в 3 млрд долларов на ближайшие месяцы.

МВФ готовы профинансировать Украину в объеме до 1,4 млрд долларов, говорится в совместном заявлении Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Мы глубоко шокированы и расстроены разрушительным, человеческим и экономическим ущербом, который нанесла война в Украине. Люди гибнут, ранены и вынуждены бежать, а физической инфраструктуре страны нанесен огромный ущерб. Мы поддерживаем украинский народ из-за этих ужасающих событий",- значится в заявлении.

Фонд и банк согласовали выделение для Украины значительных сумм средств, которые сейчас необходимы для поддержания экономики страны. "Наши учреждения работают вместе, чтобы поддержать Украину на фронтах финансирования и политики и срочно увеличивают свою поддержку", — заявили в МВФ.

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Война, развязанная Россией против Украины, уже привела к последствиям для других стран. Потребительские цены быстро растут и повлекут за собой более высокую инфляцию, которая больше всего затронет группы с низким доходом. Также перебои на финансовых рынках будут только ухудшаться с продолжением войны, вдобавок к влиянию от экономических санкций против РФ.

"Этот кризис влияет на жизнь и средства к существованию людей во всем мире, и мы предлагаем им полную поддержку", — отметили они.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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