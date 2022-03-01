Гуманитарная помощь потребуется около 16 млн украинцев - ООН

В ООН начали собирать деньги на помощь украинцам. ФОТО: Укринформ

Организация Объединенных Наций обратилась к миру с призывом срочно выделить $1,7 млрд на гуманитарную помощь украинскому населению.

В ближайшие месяцы в помощи и защите будут нуждаться около 12 млн человек внутри государства и 4 млн украинских беженцев за рубежом, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Это самое темное время для народа Украины. Нам нужно активизировать наши усилия, чтобы защитить жизнь и достоинство простых украинцев", - заявил представитель ООН Мартин Гриффитс.

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Собранные средства должны пойти на жилье, медицинскую помощь, еду и так далее.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.