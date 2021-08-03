МВФ дает Украине более $2,7 млрд. Когда придут деньги

МВФ сделает Украине невероятный подарок ко Дню независимости. Фото: REUTERS

Международный валютный фонд выдаст Украине более $2,7 млрд.

"Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ на 650 миллиардов долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 миллиарда", - написал Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

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Решение о выделении денег вступит в силу 23 августа.

"Это хороший подарок для Украины, и мы его получим к 30-летию независимости", - добавил Рашкован.

Украина ожидает транш от МВФ осенью. Государство рассчитывает на $ 700 млн. В ходе визита в США министра финансов Сергея Марченко с МВФ удалось достичь компромисса по многим вопросам. Стороны договорились о совместной работе для достижения соглашения. Кроме того, миссия МВФ посетит Украину в сентябре.