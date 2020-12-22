Музеям, кинотеатрам и отелям снизят налоги: подписан закон

Законом снижена ставка налога на добавленную стоимость для сфер культуры. Фото: pexels.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении налогов для музеев, кинотеатров и гостиниц.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" внедряет налоговые стимулы для поддержки деятельности в сфере креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах, сообщает пресс-служба Офиса президента.

От налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц освобождается полученая плательщиками целевая помощь, предоставляемая за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов или программ в сфере креативных индустрий.

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Также законом снижена ставка налога на добавленную стоимость для сфер культуры и туризма, в частности услуг по показу спектаклей, культурных мероприятий, проведение экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещения.

До 2025 года освобождается от НДС предоставление услуг по демонстрации, распространению и показу национальных и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на украинском языке на территории Украины, при условии, что такие национальные фильмы адаптированы в украиноязычной версии для лиц с нарушением зрения и слуха.

Отелям и подобным заведениям до 2023 года снижена ставка НДС в размере 7% к операциям по предоставлению услуг по временному размещению.

Агропроизводители приветствуют принятие Верховной Радой закона №3656 о снижении НДС для продукции АПК с 20% до 14%. Снижение ставки станет ощутимой поддержкой для производителей, пострадавших от коронакризиса и засухи.