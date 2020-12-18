Мука растет в цене. Сколько будет стоить хлеб

Хлеб подорожал примерно на 10%. Фото: unsplash

Цены на муку повысились, но это меньше отразится на стоимости хлеба из-за большой конкуренции на рынке.

В этом году украинские аграрии собрали на 7 млн ​​т зерновых меньше, чем обычно, рассказал председатель ОО "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский в эфире "Украина 24".

"Это меньший урожай в статистическом виде. В текущем году собрали 25,1 миллиона тон пшеницы, в прошлом - 28,3 миллиона тон. А для внутреннего потребления, в том числе кормления животных, нужно 8,5 миллиона тон. То есть не стоит нагнетать панику", - говорит Рыбчинский.

По его словам, мука подорожает, так как 90% себестоимости муки - это цена пшеницы.

"Растет себестоимость пшеницы, мы покупаем ее у сельхозпроизводителей, и 90 процентов цены переносим на себестоимость муки. Цена последней за 2 месяца выросла на 2 тысячи гривен за тону. Хлеб при этом подорожал примерно на 10 процентов, так как хлебопекарные предприятия не могут постоянно повышать цены из-за конкуренции на рынке", - говорит эксперт.

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По его словам, не только цена муки влияет на цены.

"С 1 января повышается минимальная зарплата, значит, увеличиваются налоги с зарплат, которые платит каждое предприятие. Ежемесячно меняется цена на тепло и электроэнергию. Все эти составляющие переносятся на готовую продукцию", - рассказал он.

В ноябре 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 1,3% по сравнению с октябрем. С начала года инфляция составила 4,1%.