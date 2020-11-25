Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны

Налоговая будет сравнивать размер незадекларированных доходов и сумму уплаченных налогов. Фото: unsplash

В Верховной Раде хотят создать единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов. Доступ к нему планируют предоставить правоохранительным, контролирующим органам. Риски создания подобного реестра - огромные. Особенно на фоне скандала о том, что работники налоговой и таможенной служб сливали информацию на черном рынке по экспортно-импортных операциях, финансовых оборотах, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Если налоговые и таможенные базы сливают на черном рынке, то можно только представить, что будет, если эти структуры получат доступ к банковской тайне. Реально будет купить записи остатков на счетах любого гражданина страны, размер его депозитов. Ворам не нужно будет отслеживать людей, которых хотят обокрасть. Можно просто купить эту базу и узнать, кто сколько на счетах", - говорит эксперт.

"Ранее банковскую тайну раскрывали в индивидуальном порядке", - объясняет Алексей Кущ.

"Налоговая должна была запросить конкретную информацию о конкретном лице. То есть данные по определенному банковскому счету, который открыли в конкретном банке за период, условно, с апреля по сентябрь. Обязательно было указывать на каком основании: решение суда или уголовное дело. А сейчас речь идет о реестре, к которому налоговая будет иметь автоматический доступ", - отмечает Алексей Кущ.

Финансовый эксперт считает положительным то, что Нацбанк выступил против этого законопроекта.

"Такие действия делают с прицелом на будущее. Речь о введении системы обязательного декларирования финансовых и материальных активов. То есть чтобы каждый украинец отчитывался, насколько у него увеличились доходы", - говорит эксперт.

Он объясняет, что налоговая будет сравнивать размер незадекларированных доходов и сумму уплаченных налогов. Если будет расхождение, то на разницу будут дополнительно начислять налог на доходы.

"Например, трудовой мигрант приехал и купил квартиру за миллион гривен. Если этот механизм введут, у него будет задекларирован прирост имущественного состояния на 1 миллион гривен - на сумму квартиры. А доходов задекларированных не будет. Государство взыщет налог за эту разницу", - добавил Кущ.

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По его словам, нововведение больше заденет трудовых мигрантов, самозанятых людей, предпринимателей.

"В создании реестра вижу только минусы. Фискальный контроль будет осуществляться не в интересах государства, а в интересах коррупционных составляющих. Можно будет "кошмарить" людей. Например, кто-то имеет достаточно скромный депозит, но нет подтвержденных доходов", - объясняет финансовый эксперт.

Кущ отмечает, что в Украине любят сравнивать внутреннюю ситуацию с другими странами мира, где банковская тайна постепенно исчезает.

"Мы должны сравнивать себя не с Швейцарией 2020 года, а с Польшей 1990-х или Италией 1980-х. Это тот период, когда страны начинали достигать определенных уровней развития. Все европейские страны не смотрели на происхождение средств банковских вкладов. Это привело к тому, что почти весь капитал постсоветского пространства шел в европейскую банковскую систему, прежде всего, швейцарскую. Сейчас они достигли значительного развития. У них избыток ликвидности, поэтому там уже неинтересно привлекать сомнительный капитал из постсоветского пространства. Они создают барьеры в виде усиления финансового мониторинга, раскрытия банковской тайны, чтобы отпугнуть коррупционеров", - рассказывает Алексей Кущ.

Эксперт убежден, что Украина только через 10 лет сможет достичь уровня банковских стандартов Западной Европы.

"Нашей банковской системе нужны деньги. Конечно, надо фильтровать коррупционные или теневые средства. Но огромный массив денег, заработанных украинцами, надо привлекать в банковскую систему за счет упрощения процедур, усиление защиты банковской тайны", - убежден эксперт.

НБУ предлагает профильному комитету Верховной Рады не поддерживать создание реестра счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов. Регулятор считает, что это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижению доверия к банковской системе.