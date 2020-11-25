 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 432
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 585
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 774
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2376
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1737
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6453
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
9
6
6
6
9
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Грибная ферма окупится за пол года
Грибная ферма окупится за пол года
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
Семья киевлян делает уникальные светильники из тыкв
Семья киевлян делает уникальные светильники из тыкв
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 36
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 306
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 108
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 342
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 576
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 16:56

Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны

  Комментировать
Можно будет &quot;кошмарить&quot; людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Налоговая будет сравнивать размер незадекларированных доходов и сумму уплаченных налогов. Фото: unsplash

В Верховной Раде хотят создать единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов. Доступ к нему планируют предоставить правоохранительным, контролирующим органам. Риски создания подобного реестра - огромные. Особенно на фоне скандала о том, что работники налоговой и таможенной служб сливали информацию на черном рынке по экспортно-импортных операциях, финансовых оборотах, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Если налоговые и таможенные базы сливают на черном рынке, то можно только представить, что будет, если эти структуры получат доступ к банковской тайне. Реально будет купить записи остатков на счетах любого гражданина страны, размер его депозитов. Ворам не нужно будет отслеживать людей, которых хотят обокрасть. Можно просто купить эту базу и узнать, кто сколько на счетах", - говорит эксперт.

"Ранее банковскую тайну раскрывали в индивидуальном порядке", - объясняет Алексей Кущ.

"Налоговая должна была запросить конкретную информацию о конкретном лице. То есть данные по определенному банковскому счету, который открыли в конкретном банке за период, условно, с апреля по сентябрь. Обязательно было указывать на каком основании: решение суда или уголовное дело. А сейчас речь идет о реестре, к которому налоговая будет иметь автоматический доступ", - отмечает Алексей Кущ.

Финансовый эксперт считает положительным то, что Нацбанк выступил против этого законопроекта.

"Такие действия делают с прицелом на будущее. Речь о введении системы обязательного декларирования финансовых и материальных активов. То есть чтобы каждый украинец отчитывался, насколько у него увеличились доходы", - говорит эксперт.

Он объясняет, что налоговая будет сравнивать размер незадекларированных доходов и сумму уплаченных налогов. Если будет расхождение, то на разницу будут дополнительно начислять налог на доходы.

"Например, трудовой мигрант приехал и купил квартиру за миллион гривен. Если этот механизм введут, у него будет задекларирован прирост имущественного состояния на 1 миллион гривен - на сумму квартиры. А доходов задекларированных не будет. Государство взыщет налог за эту разницу", - добавил Кущ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не сможет покрыть дефицит бюджета в 40 млрд грн - заместитель председателя финкомитета

По его словам, нововведение больше заденет трудовых мигрантов, самозанятых людей, предпринимателей.

"В создании реестра вижу только минусы. Фискальный контроль будет осуществляться не в интересах государства, а в интересах коррупционных составляющих. Можно будет "кошмарить" людей. Например, кто-то имеет достаточно скромный депозит, но нет подтвержденных доходов", - объясняет финансовый эксперт.

Кущ отмечает, что в Украине любят сравнивать внутреннюю ситуацию с другими странами мира, где банковская тайна постепенно исчезает.

"Мы должны сравнивать себя не с Швейцарией 2020 года, а с Польшей 1990-х или Италией 1980-х. Это тот период, когда страны начинали достигать определенных уровней развития. Все европейские страны не смотрели на происхождение средств банковских вкладов. Это привело к тому, что почти весь капитал постсоветского пространства шел в европейскую банковскую систему, прежде всего, швейцарскую. Сейчас они достигли значительного развития. У них избыток ликвидности, поэтому там уже неинтересно привлекать сомнительный капитал из постсоветского пространства. Они создают барьеры в виде усиления финансового мониторинга, раскрытия банковской тайны, чтобы отпугнуть коррупционеров", - рассказывает Алексей Кущ.

Эксперт убежден, что Украина только через 10 лет сможет достичь уровня банковских стандартов Западной Европы.

"Нашей банковской системе нужны деньги. Конечно, надо фильтровать коррупционные или теневые средства. Но огромный массив денег, заработанных украинцами, надо привлекать в банковскую систему за счет упрощения процедур, усиление защиты банковской тайны", - убежден эксперт.

НБУ предлагает профильному комитету Верховной Рады не поддерживать создание реестра счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов. Регулятор считает, что это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижению доверия к банковской системе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 24372
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 5 Просмотров: 13842
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 12978
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 10414
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 8892
Экономика
Правительство одобрило проект госгарантий для поддержки бизнеса в Украине
Правительство одобрило проект госгарантий для поддержки бизнеса в Украине Просмотров: 36
Годовой план выполнен и перевыполнен - ​​Шмыгаль о поступлениях в бюджет
Годовой план выполнен и перевыполнен - ​​Шмыгаль о поступлениях в бюджет Просмотров: 153
"Пакет малыша": родители смогут выбрать форму помощи
"Пакет малыша": родители смогут выбрать форму помощи Просмотров: 45
Правительство продлило экономические санкции против РФ
Правительство продлило экономические санкции против РФ Просмотров: 45
Налоговые "скручивания" в АПК исчезнут после принятия законопроекта №3656 - эксперт
Налоговые "скручивания" в АПК исчезнут после принятия законопроекта №3656 - эксперт Просмотров: 63
Больше всего комментируют
11
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
5
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
2
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
2
Наша стратегия - вводить в заблуждение - Юрий Бутусов
Голосов: 25593
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть