Мошенники предлагают большие деньги: как не попасть за решетку в поисках работы

Распространяют такие вакансии в основном через различные мессенджеры или Telegram-каналы. Фото: pixabay.com

Стать жертвой мошенников можно даже ища работу. Злоумышленники предлагают вакансии со значительными зарплатами и странными условиями. И люди даже не догадываются, что устроившись на такую "работу" занимаются криминалом.

Предлагаемая работа очень проста: единственным требованием к кандидату является открыть на себя банковскую карточку. Деньги, которые будут переводить на карточку нужно снимать и оставлять в разных местах, делать так называемые закладки. Такой схемой давно пользуются аферисты, которые воруют деньги с карточек доверчивых людей, рассказывает "Сегодня".

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Распространяют такие вакансии в основном через различные мессенджеры или Telegram-каналы. Украинцам советуют искать работу на специальных сайтах по подбору персонала. А доверять - только проверенным работодателям.

Работникам советуют не спешить с решением об увольнении, если им скучно на работе, не повышают в должности или появился синдром самозванца.