Монетизация бебибоксов: более 14 тыс. детей не получили помощь по программе "Пакет малыша"

Родители могут самостоятельно выбрать, что получить после рождения младенца. Фото: pexels.com

С начала действия пилотного проекта правительства по замене "пакетов малыша" деньгами и до конца 2020 года 14,2 тыс. новорожденных не получили никакой помощи.

29 июля 2020 года правительство заменило "пакет малыша" финансовой помощью - 5 тыс. грн на 1 малыша. Монетизация начала действовать с 1 сентября 2020 года, пишет Bihus.Info.

Инициатива создала несколько проблем. Пакеты начали заканчиваться в родильных раньше, чем решение о монетизации вступило в силу. К тому же, чтобы получить деньги, родители должны были пройти бюрократическую процедуру, что было затруднено карантинными ограничениями.

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Впрочем, 24 октября 2020-го правительство вернуло бебибоксы. Теперь родители могут самостоятельно выбрать, что получить после рождения младенца: "пакет малыша" или 5 тыс. грн на карточку.

Если на момент выписки бебибоксы в больнице отсутствуют, нужно взять в родильном справку о неполучении "пакета малыша" и в течение 30 дней со дня рождения ребенка обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения по месту жительства или пребывания. К заявлению также прилагается копия свидетельства о рождении ребенка.

Чтобы получить денежную компенсацию, нужно взять в родильном справку о неполучении "пакета малыша", открыть карту в Приватбанке и подать заявление и копии ряда документов в подразделение соцзащиты.

Для украинцев может появиться двухнедельный отпуск "при рождении ребенка". А выходить в декрет смогут и мужчины, и женщины.