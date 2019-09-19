Мобильные операторы будут обслуживать абонентов по-новому

Мобильным операторам могут запретить предоставлять услуги без заказа или согласия абонентов. Фото: visnuk.com.ua

Мобильным операторам запретили взимать плату без согласия абонента.

В последнее время абоненты все чаще жалуются, что операторы снимают средства со счета, не сообщая об этом, отметили в пресс-службе Нацкомиссии по вопросам регулирования связи и информатизации.

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Поэтому регулятор ввел понятие "код подтверждения" - одноразовый пароль, который оператор направляет в сообщении или по электронной почте абоненту, чтобы подтвердить заказ услуги.

Теперь мобильным операторам могут запретить предоставлять услуги без заказа или согласия абонентов.

В 2016-2019-х украинцы 1266 раз направили обращение о нарушении прав потребителей при предоставлении мобильными операторами контент-услуг, сообщила Нацкомиссия по вопросам регулирования связи и информатизации.