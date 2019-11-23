Миссия МВФ уехала из Украины без результатов - СМИ

Миссия МВФ 22 ноября покинула Украину. Фото: DW

Миссия МВФ в пятницу, 22 ноября, без результатов поехала с Украины.

Главными вопросами для МВФ были олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ, однако никаких компромиссов с прежними владельцами ПриватБанка не удалось достичь. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Новое Время".

"Да, любой компромисс неприемлем, поскольку он подтвердит влияние Коломойского. А если оно большое, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать деньги, если они с высокой вероятностью не вернут? Логично?" - сказал собеседник издания.

Миссия также жаловалась, что земельная реформа не принимается в обещанному формате, в частности к рынку не допустили иностранцев.

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"МВФ понимает, что это еще хуже, чем мораторий, поскольку есть риск, что за бесценок земли могут быть скуплены всеми известными лицами. Это не совсем рынок", - сказал источник.

Собеседник отметил, что миссию больше всего "зацепил обман" по рынку земли.

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году. Программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.