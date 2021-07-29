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четверг, 29 июля 2021 02:24

Миссия МВФ прибудет в Украину осенью

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Миссия МВФ прибудет в Украину осенью
Украина ожидает получить от МВФ $ 700 млн. Фото: The National

Миссия МВФ посетит Украину в сентябре. Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Очень конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно успешного экономического прогресса Украины в рамках программы МВФ.

С нетерпением жду продолжения нашего продуктивного сотрудничества во время миссии в сентябре", написала Георгиева в Твиттере.

"МВФ для Украины является важным партнером, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировала. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", отметил Зеленский.

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Украина ожидает транш от МВФ осенью. Государство рассчитывает на $ 700 млн. В ходе визита в США министра финансов Сергея Марченко с МВФ удалось достичь компромисса по многим вопросам. Стороны договорились о совместной работе для достижения соглашения.

9 июня 2020 Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии Covid-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась в Украине без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

Для получения 2-го транша от Международного валютного фонда Украина должна выполнить 5 ключевых требований.

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