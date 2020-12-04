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пятница, 04 декабря 2020 17:07

Мировой долг вырос до $200 трлн: к чему это приведет

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Мировой долг вырос до $200 трлн: к чему это приведет
Соотношение долга к мировому продукта возросло на 14% в результате пандемии. Фото: unsplash

Долгового кризиса не предусматривают несмотря на рост мирового долга до $200 трлн. Это 265% мирового продукта.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на S&P Global.

Эксперты аналитической компании S&P Global утверждают, что соотношение долга к мировому продукту возросло на 14% в результате пандемии. Однако тренд к росту доли наблюдался и ранее, коронакризис только усилил его.

Связано это с тем, что на всех уровнях от компаний к домохозяйствам появилась потребность в кредитных средствах из-за экономического падения.

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Также аналитики не видят в этом явлении будущего долгового кризиса.

"Ожидаемый рост доли долга в мировом ВВП 2020 года вряд ли повлечет долговой кризис в ближайшее время. Экономики восстанавливают, вакцины уже поставляют, процентные ставки остаются на низком уровне, а долговое поведение возвращается в норму", - комментируют в S&P Global.

Если мировая экономика и дальше продолжит восстанавливаться, мировая доля долга к ВВП уменьшится до 256% к 2023 году.

В компании отмечают, что после рецессий типичным является общее уменьшение объемов долга.

Пандемия Covid-19 доведет более 1 млрд людей к черте бедности до 2030 года. Об этом свидетельствуют исследования Программы развития Организации Объединенных Наций. Такие цифры человечество может получить при наихудшем ковидном сценарии.

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Дата
04
декабря

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