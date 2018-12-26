Мир приблизился к глобальному экономическому кризису - эксперт

Падение фондовых рынков может стать началом нового экономического кризиса. Фото: Укрінформ

Падение американских и мировых фондовых индексов в декабре 2018-го может быть предпосылкой глобального экономического кризиса.

"Мир приблизился к глобальному экономическому кризису. Об этом уже не намекает, а кричит обвальная динамика фондового рынка", - написал в Facebook управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

По его словам, в истории США индекс S&P 500 трижды падал более чем на 16% за месяц, как это произошло в декабре текущего года. В последний раз это произошло в разгар кризиса 2008-го - после банкротства Lehman Brothers. В конце сентября 2018-го фондовый индекс упал на 20%.

"Сейчас экономика США еще не в состоянии экономического кризиса. Однако именно падение рынка акций подобных кризисных масштабов может спровоцировать экономический кризис - для многих американцев акции это важный актив. Многие получают часть зарплаты, в том числе, акциями. То есть однозначно можно ожидать резкое падение потребительской активности американцев, что ведет к кризису", - считает Найман.

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Одна из причин кризисных явлений - монетарная политика ФРС, которая повышает учетную ставку, чтобы притормозить "перегретую" экономику.

"Следствием обвала рынков вскоре станут плохие финансовые показатели крупнейших американских компаний. Они в последнее время активно скупают свои акции. Падение стоимости акций неизбежно приведет к сокращению прибыли таких корпораций минимум на 20%", - уверен эксперт.

Мировой финансовый кризис может начаться в ближайшие годы. Это связано с падением стоимости основных сырьевых продуктов. По словам заместителя главы МВФ Дэвида Липтона, негативные последствия почувствуют те страны, которые занимаются продажей сырья. В том числе Украины с экспортом зерна и металла. Глобальный рост замедлится в результате торговой войны. Устойчивый торговый конфликт между США и Китаем может вызвать долгосрочные последствия для мировой экономики.