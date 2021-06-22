Минобороны не стало закупать украинские беспилотники

Украинская армия осталась без комплексов "Фурия". Фото: "Армія інформ"

В гособоронзаказе на 2021 нет ни одного комплекса "Фурия".

Производитель поэтому был вынужден затормозить проект "Гром", рассказал директор НПП "Атлон Авиа" Артем Вьюнник во время круглого стола "Передовые оборонные технологии Украины и перспективные пути их развития" в "Укрінформі".

"Атлон Авиа" является единственным производителем для ВСУ разведчиков - корректировщик артогня. Когда принялись на вооружение, стратегия компании выглядела просто: оснащаем артиллерию своими комплексам, работаем над их модернизацией и концентрируем свои усилия не на выходе на экспорт или поиска рынков за пределами Украины, а на проект ударного беспилотного комплекса "Гром", который также очень важен для ВСУ. Попав в ситуацию, когда в государственном оборонном заказе нет ни одного комплекса "Фурия" на 2021 год, мы вынуждены были немножко затормозить проект "Гром" и бросить свои ресурсы на работу с потенциальными иностранными заказчиками. Это в качестве примера того, что агентство очень нужно", - сообщил он.

Вьюнник заявил, что институт оперативно-тактических требований превратился в способ борьбы или зачистки рынка.

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"Наш комплекс, принятый в том году на вооружение, прошел испытания и отвечал всем требованиям. На сегодня переписаны все оперативно-тактические требования к разведчикам-корректировщикам, причем просмотр был инициирован в первую очередь через уточнение требований к устойчивости к средствам РЭБ. Показательно, что в проект новых ОТТ не изменилось ни слова о РЭБ, но другие характеристики закрутили. Например, продолжительность полета 3 часа, стала 4 часа. Была одна скорость, стала другая и так далее. Я считаю, это не результат точного анализа или пересмотра стратегии ВСУ. Это - инструмент замены одних производителей на других", - подытожил он.

Отечественный беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ "Фурия" приняли на вооружение ВСУ. Беспилотник приняли по приказу Министерства обороны по результатам успешных государственных испытаний.