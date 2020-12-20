Министр уточнил, кто и когда получит "карантинные" 8 тыс. грн

Кто подаст заявку после 21 декабря, скорее всего, получат средства уже в начале следующего года. Фото: unsplash.com

С 22 декабря начнут выплачивать по 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам в связи с карантином в январе.

"Сразу после завершения так называемого нашего первого дедлайна, мы начнем выплаты. Обращаю внимание, чтобы ускорили подачу заявок. ФОПы и наемные рабочие, которые до 21 декабря подали документы, получат до конца года деньги. Кто подаст после 21 декабря, скорее всего, получат средства уже в начале следующего года. Это связано с администрированием, необходимостью обработки реестров", - отметил министр экономики Игорь Петрашко, передает УНН.

Министр уточнил кто может претендовать на единовременную помощь.

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"Наемные работники могут работать как у физических лиц-предпринимателей (ФЛП), так и в компаниях другой формы собственности. Например, если предприятие, ООО или ЧП, имеет 10 наемных работников, то все 10 работников подаются самостоятельно через" Дию". Получают компенсацию 8 тыс. грн. ФЛП также получает эти деньги ", - добавил министр.

По состоянию на 19 декабря, более 260 тыс. Украинцев оформили через "Дию" заявки на выплату "карантинных" 8 тыс. грн.