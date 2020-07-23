Министр объяснила, как изменится пенсионный возраст для украинцев

До 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет человеку нужно будет 35 лет стажа. Фото: pixabay.com

Повышать пенсионный возраст больше нельзя, считает министр социальной политики Марина Лазебная.

"Для части граждан повышение пенсионного возраста уже произошло. По моему мнению, повышать пенсионный возраст больше некуда", - отметила она, пишет "Фокус".

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Министр напомнила о пенсионной реформе 2017 года. В ее рамках ежегодно до 2028-го растут требования к количеству страхового стажа.

"До 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет человеку нужно 35 лет стажа. Если страховой стаж составит от 25 до 35 лет, то на пенсию можно будет выйти в 63 года. При стаже от 15 до 25 лет - в 65", - пояснила Лазебная.

Пенсионный фонд утвердил новый показатель средней зарплаты за май 2020 года, влияющий на расчет размера пенсии. Он составляет чуть более 9,5 тыс. грн.