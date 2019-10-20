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воскресенье, 20 октября 2019 04:54

Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам

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Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Анна Новосад рассказала о зарплатах для педагогов. Фото: Сегодня

Министерство образования и науки активно разрабатывает проект для повышения зарплаты учителям в рамках Госбюджета на 2020 год, до его конечного принятия.

"Проект Госбюджета на 2020 год. Самый сложный вопрос – заработные платы педагогов, в проекте первого чтения остаются на уровне 2019 + индексация. Наша цель с комитетом по вопросам образования, науки и инноваций – ко второму чтению выйти с изменениями к уровню заработных плат. буду откровенна, выполнить в полном объеме 822 постановление будет крайне сложно, ее нужно пересматривать" — министр образования и науки Анна Новосад опубликовала сообщение в своем Facebook.

Кроме того, к основным планам министерства относится повышение уровня заработной платы для педагогов с минимальными заработками, к такой категории относятся молодые преподаватели и мастера производственного обучения.

"Такие поправки в бюджет подавались МОН и были поддержаны образовательным комитетом ВРУ. Наша общая цель – сделать их реальностью до финального принятия бюджета. Убеждена, что найдя средства на дороги, аэропорты и фестивали, мы точно можем найти их на повышение престижности труда педагогов" – подчеркнула министр.

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На днях исполняется 50 дней руководства нового правительства.

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