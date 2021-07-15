Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн – министр

В следующем году минимальную зарплату в Украине увеличат до 7700 грн.

Автор: Елена Луценко Вместе с минималкой, в следующем году пообещали рост пенсионных выплат

"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим минимальную зарплату до 7700 гривен. Хочу подчеркнуть, что оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 миллиардов гривен", - заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 канала.

Эти деньги могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Предусматриваться также увеличение пенсионных выплат.

"Это будет приоритетом и уже будет определено при формировании бюджета на 2022-2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", - подытожил Марченко.

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Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн.

С 1 июля в Украине повысился прожиточный минимум. От его размера зависят все соцвыплаты. Соответственно, выросло пособие по безработице. Размер пособия по безработице - четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц. С 1 июля - 2379 грн. Максимальный размер выплаты по безработице составит 9516 грн. Ранее было 9080 грн.