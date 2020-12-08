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вторник, 08 декабря 2020 20:42

Минфин заимствовал в бюджет почти 16 млрд грн

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Минфин заимствовал в бюджет почти 16 млрд грн
Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,0%. Фото: НБУ

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 15,965 млрд грн.

Так, по итогам аукционов в госбюджет привлекли в эквиваленте 15 963 млн грн. Об этом сообщает пресс служба Минфина.

В частности, от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет привлекли 10 199 млн гривен.

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Отмечается, что на аукционах ОВГЗ Минфин предложил инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один - в иностранной. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 4 года и 5 лет, а в долларах США - 1 год.

"Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,0%, 6-месячных - 10,49%, 1-летних - 11,22%, 2-летних - 11,67%, 4-летних - 11,89%, в то время как 5-летних - 12,04%. В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 204 млн долл. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,79% ", - говорится в сообщении.

В ноябре и декабре Министерство финансов прекратило финансировать незащищенные статьи бюджета из-за недостатка средств. Прежде всего речь идет о капитальные расходы на ремонт, реконструкцию, строительство.

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