Минфин: Средняя зарплата в Украине превысила 10 тыс грн

Зарплата украинцев выросла на 21%. Фото: Корреспондент

Украинцы по-прежнему тратят на продукты половину заработка, но доходы в стране выросли на 21%.

Средняя по стране зарплата преодолела психологический рубеж в 10 тысяч гривен, составив 10 269 грн, сообщило Министерство финансов Украины в своем макроэкономическом обзоре.

Но при этом заработки в большинстве регионов все равно ниже – от семи до девяти тысяч гривен.

Самые высокие оклады традиционно достаются киевлянам – в среднем 15 876 гривен. Немного ниже средние зарплаты в Донецкой и Днепропетровской областях – 12 134 и 10 590 гривен соответственно.

Меньше всего платят специалистам в Черновицкой и Херсонской областях – в среднем 7 698 и 7 695 гривен соотвественно.

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Средняя зарплата более 10 000 гривен зафиксирована в шести видах деятельности. А в авиации средние оклады достигают 25 850 гривен.