Минфин создал компанию для ипотеки под 7%

Новая компания нужна для привлечения банков к программе. Фото: pexels.com

В Украине для воплощения программы "доступной ипотеки" под 7% создали ПАО "Украинская финансовая жилищная компания". Устав подписал министр финансов Сергей Марченко.

Новая компания нужна для привлечения банков к программе. В частности речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком до 20 лет, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

На должность генерального директора был назначен екс-заместитель министра финансов Василий Шкураков.

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Со следующего года украинцы смогут взять ипотеку под 5-7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев. Льготная программа "Доступная ипотека" предусматривает кредитование на сумму до 2 млн грн.