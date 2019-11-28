Минфин передал Приватбанк в собственность Кабинета министров

Приватбанк перешел в собственность Кабинета министров. Фото: Сегодня

АО КБ "ПриватБанк" передан министерством финансов в собственность Кабинета министров Украины.

На данный момент владельцем 100% акций "ПриватБанка" является "государство в лице Кабинета министров", тогда как в начале года право собственности числилось за Министерством финансов, свидетельствует информация, размещенная на сайте Нацбанка.

Издание Financial Club связывает смену собственника "ПриватБанка" с тем, что в украинских судах Игорь Коломойский оспаривает договор купли-продажи акций ПриватБанка между ФГВФЛ и Минфином. Если Минфин проигрывает, он должен вернуть акции олигарху. Но после передачи акций правительству, Минфин уже не имеет к ним доступа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ хочет гарантий, что Коломойскому не вернут Приватбанк

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.