Минэнерго хочет создать единую систему потребителей энергии

 
Ексклюзивы
1/5
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 27
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 297
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 783
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1314
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1431
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 684
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2484
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1791
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 279
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2376
Фото
Все фото
5
8
5
7
6
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 297
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 117
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 279
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 333
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2376
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 675
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
четверг, 11 марта 2021 13:58

Минэнерго хочет создать единую систему потребителей энергии

  Комментировать
Минэнерго хочет создать единую систему потребителей энергии
Такая система будет касаться защиты уязвимых потребителей. Фото: pexels.com

В Министерстве энергетики планируют создать унифицированную цифровую систему потребителей энергии. Такая система будет касаться защиты уязвимых потребителей газа, электроэнергии, тепла.

О необходимости создания унифицированной цифровой системы заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, сообщает Минэнергетики на Правительственном портале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Субсидии в Украине будут получать больше людей

"В результате анализа мы даже заранее сможем определять уязвимых потребителей и предлагать им разовую помощь в случае непредвиденных обстоятельств или проблем", - отметил министр.

Такая система будет содержать информацию о потребителях жилищно-коммунальных услуг, цены и тарифы, которые они платят, объемы начисленных им субсидий и тому подобное. Система будет сервисы для отслеживания расходов на "коммуналку" и их анализа, а также для изменения поставщика комуслуг. Впрочем, она не предполагает изменение механизма коммунальных субсидий, который сейчас действует.

Создание унифицированной цифровой системы, отмечают в Минэнергетики, должно стать результатом совместных усилий ряда ведомств, в частности Минэнерго, Минсоцполитики, Минцифры, Минфина, Минэкономики, АМКУ и Держспоживслужбы. К дальнейшей работе в ведомстве будут привлекать операторов систем транспортировки газа и передачи электроэнергии, распределительных сетей и других.

Рост стоимости коммунальных услуг в январе по сравнению с декабрем 2020 года заметили 64,7% украинцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минэнерго хочет создать единую систему потребителей энергии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
марта

Пересадили почку женщине с донорским сердцем

Библию назвали сборником мифов

Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

Переболел каждый 3-й. Зафиксировали новую болезнь

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 66157
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 1 Просмотров: 20466
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 14499
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 11205
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
7
 Просмотров: 7101
Экономика
В Украине ускорился рост цен: рассказали, что дорожает быстрее
В Украине ускорился рост цен: рассказали, что дорожает быстрее Просмотров: 459
Агрорынок одобрил усилия по реформированию Укрзализныци
Агрорынок одобрил усилия по реформированию Укрзализныци Просмотров: 63
В США раскритиковали 4-кратное повышение акциза на ТИЭНы
В США раскритиковали 4-кратное повышение акциза на ТИЭНы Просмотров: 162
Власть лоббирует интересы "Нафтогаза". Действует нелогично
Власть лоббирует интересы "Нафтогаза". Действует нелогично
 Просмотров: 270
Гривна существенно укрепилась к иностранным валютам
Гривна существенно укрепилась к иностранным валютам Просмотров: 468
Больше всего комментируют
5
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
1
Дело стрельбы Пашинского: потерпевший отозвал иск
1
13-летнюю школьницу изнасиловал пьяный сожитель сестры
1
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Голосов: 26282
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть