Минэнерго хочет создать единую систему потребителей энергии

Такая система будет касаться защиты уязвимых потребителей. Фото: pexels.com

В Министерстве энергетики планируют создать унифицированную цифровую систему потребителей энергии. Такая система будет касаться защиты уязвимых потребителей газа, электроэнергии, тепла.

О необходимости создания унифицированной цифровой системы заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, сообщает Минэнергетики на Правительственном портале.

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"В результате анализа мы даже заранее сможем определять уязвимых потребителей и предлагать им разовую помощь в случае непредвиденных обстоятельств или проблем", - отметил министр.

Такая система будет содержать информацию о потребителях жилищно-коммунальных услуг, цены и тарифы, которые они платят, объемы начисленных им субсидий и тому подобное. Система будет сервисы для отслеживания расходов на "коммуналку" и их анализа, а также для изменения поставщика комуслуг. Впрочем, она не предполагает изменение механизма коммунальных субсидий, который сейчас действует.

Создание унифицированной цифровой системы, отмечают в Минэнергетики, должно стать результатом совместных усилий ряда ведомств, в частности Минэнерго, Минсоцполитики, Минцифры, Минфина, Минэкономики, АМКУ и Держспоживслужбы. К дальнейшей работе в ведомстве будут привлекать операторов систем транспортировки газа и передачи электроэнергии, распределительных сетей и других.

Рост стоимости коммунальных услуг в январе по сравнению с декабрем 2020 года заметили 64,7% украинцев.