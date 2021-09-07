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Минэкономики Любченко не стремится помогать бизнесу - эксперт

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Минэкономики Любченко не стремится помогать бизнесу - эксперт
Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в сельском хозяйстве. Фото: РБК-Украина

Министерство экономики не способствует экономическому развитию, о чем свидетельствуют предварительные результаты работы ведомства за три первых месяца пребывания в должности первого вице-премьера Алексея Любченко.

Такое мнение в своем блоге высказал экономист, эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский.

По его словам, только одна из восьми публичных инициатив Минэкономики направлена на содействие инвестициям и стимулирует экономическое развитие.

"За 3 месяца на публичное обсуждение вынесено 8 инициатив, 4 или 50% из них направлены на выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС …. одна инициатива касалась разработки порядка ввоза импортного оборудования для реализации проектов со значительными инвестициями (от 20 млн евро). Только лишь последняя инициатива (одна из восьми) направлена на содействие инвестициям. И то, разработка данной повестки это не инициатива министерства, а задание, предусмотренное Законом о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями, который был принят еще в декабре 2020 года, т.е. 9 месяцев назад", - пишет эксперт.

"Одной из тем, которую публично поднимает министерство и лично министр Любченко, стала борьба с теневой экономикой, в частности, с теневой занятостью. С 1 июля 2021 года Госслужба по вопросам труда (находится в сфере ответственности Минэкономики) в сотрудничестве с Налоговой службой начала инспекции с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд. По сути, началась борьба со следствиями, а не с причинами", - пишет Скаршевский. По его подсчетам, в результате проверок 4,5 тыс. человек лишились работы.

"Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в сельском хозяйстве, сфере организации питания и временного размещения; торговле. … многие обанкротились, а тем, кто выжил – Минэкономики предлагает инспекционные проверки и штрафы. Такие действия правительства явно не направлены на экономическое развитие", - говорится в материале.

"Перед тем, как начинать борьбу с теневой занятостью – для начала необходимо убрать либо сгладить причины ее существования. В Украине высочайшая нагрузка на фонд оплаты труда, если учесть мизерный размер зарплат. Можно уменьшить налоговую нагрузку, даже не снижая налоговых ставок. Например, увеличить налогонеоблагаемый минимум (на сегодня (!) 17 грн/мес) до минимальной зарплаты. Также давно пора ликвидировать военный сбор 1,5%, так как он вовсе не военный и идет в общий фонд госбюджета (с 2014 по 2021 год украинские граждане уплатили "военный" сбор в сумме $5 млрд). Где подобные инициативы от Минэкономики и министра Любченко?", - спрашивает эксперт.

Он подчеркнул, что в это же время министр "поддерживает вредительский законопроект № 5600, утвержденный парламентом в первом чтении 1 июля 2021 года".

"О каком развитии экономики можно говорить, если этим законопроектом повышаются налоги и увеличивается административное давление на бизнес. При том, что налоговикам предоставляется больше полномочий, а для бизнеса вводится презумпция виновности", - говорится в материале.

Также Скаршевский обратил внимание на фактически неработающее Экспортно-кредитное агентство, которое находится в подчинении Минэкономики. "За 3,5 года своего существования ЭКА подписало всего-навсего 6 договоров по страхованию экспортных кредитов и внешнеэкономических контрактов на общую мизерную сумму $690 тыс. Мизерную потому, что годовые объемы украинского экспорта составляют порядка $50 млрд. Образно говоря, экспортеры не заметили существования этого агентства или агентство не заметило существования экспортеров", - пишет эксперт.

По его мнению, вместо проактивных действий по поддержке экономики, министр Любченко просто реализует старые программы, не выступая при этом против законодательных инициатив, которые ухудшают инвестиционный климат и препятствуют работе бизнеса.

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