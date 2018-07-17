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вторник, 17 июля 2018 13:09

Милютин разъяснил, как начисляется налоговая скидка при усыновлении ребенка

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Милютин разъяснил, как начисляется налоговая скидка при усыновлении ребенка
Сумма, которая должна быть возвращена, зачисляется на банковский счет налогоплательщика, открытый в любом коммерческом банке, или направляется почтовым переводом по адресу, указанному в налоговой декларации

Налоговая скидка для физических лиц, которые не являются субъектами хозяйствования, - это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов налогоплательщика - резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов - физических или юридических лиц в течение отчетного года. Как пояснил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин, на эту сумму разрешается уменьшение общего годового налогооблагаемого дохода налогоплательщика, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы, в случаях, определенных Налоговым кодексом Украины.

Порядок применения налоговой скидки определен статьей 166 Налогового кодекса Украины.

По словам Милютина, плательщик налога на доходы физических лиц имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика налога по результатам отчетного налогового года, определенного с учетом положений п.164.6 ст.164 НКУ, фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы, в частности сумму расходов налогоплательщика на оплату стоимости государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины.

Алгоритм начисления налоговой скидки в уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика налога на сумму расходов, понесенных на оплату государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины, по результатам отчетного налогового года рассчитывается следующим образом:

1) определяется база налогообложения путем уменьшения годовой суммы начисленной заработной платы на сумму страховых взносов в Накопительный фонд, а также на сумму налоговой социальной льготы при ее наличии (информацию о суммах начисленного общего годового налогооблагаемого дохода, применяемых льгот, удержанного налога на доходы физических лиц последние получают в виде справки о доходах от своего работодателя);

2) рассчитывается сумма налога на доходы физических лиц, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с использованием права на налоговую скидку: с суммы налога на доходы физических лиц удержанного (уплаченного) с заработной платы за год вычитаем сумму налога на доходы физических лиц , определенную как произведение базы, уменьшенной на сумму понесенных налогоплательщиком расходов на оплату государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка, включая уплату государственной пошлины и ставки налога 18%.

"При этом сумма, которая должна быть возвращена, зачисляется на банковский счет налогоплательщика, открытый в любом коммерческом банке, или направляется почтовым переводом по адресу, указанному в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах в течение 60 календарных дней после поступления такой налоговой декларации", - уточнил Глеб Милютин.

С таким разъяснением можно ознакомиться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 103.06.06).

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