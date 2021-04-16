Микрокредитами больше не будут обберать людей

По проекту, штрафы или пеня не могут превышать половины полученной суммы. Фото: Елена Луценко

Проценты по микрокредитам хотят ограничить тройной учетной ставкой Нацбанка. Она составляет 7,5%.

В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект о защите прав заемщиков в рамках договоров микрокредитования и микрозаймов.

Микрозаймом считается сумма до пяти минимальных зарплат - 30 тыс. грн. Микрокредит - 10 минималок. Это 60 тыс. грн. Деньги заемщики берут на срок до 12 месяцев. Обычно микрокредитные организации в Украине обещают в рекламе кредиты под 0%, но на самом деле выставляют высокие проценты за каждый день пользования деньгами.

Авторы законопроекта предлагают ограничить проценты по микрокредитам тройной учетной ставкой Национального банка. А штрафы или пеня не могут превышать половины полученной суммы.

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В течение 2020 года в контакт-центр Нацбанка поступило почти 6 тыс. обращений, касающихся работы небанковских финансовых учреждений. Регулировать их деятельность Нацбанк начал с 1 июля.