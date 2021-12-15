Метинвест занял первое место в топ-50 лучших компаний Украины по версии журнала "Власть и деньги"

Журнал "Власть и деньги" составил рейтинг "Топ-50 лучших компаний Украины", первое место в котором заняла группа "Метинвест".

Компания победила в номинации "Выбор экспертного жюри", сообщает "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу группы.

Всего при составлении рейтинга было заявлено 273 компании-лидеров украинского бизнеса, повлиявших на развитие экономики страны в кризисном 2021 году.

"Мы рады, что оказались в числе финалистов – топ-50. И в итоге получили наивысшую оценку", - заявили в Метинвесте, добавив, что это было бы невозможно без команды.

При определении победителя жюри учитывало социальную и кадровую политику компаний, программы корпоративной социальной ответственности и работу с партнерами.