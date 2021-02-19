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пятница, 19 февраля 2021 16:46

"Метинвест" за 2020 год перечислил в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов

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&quot;Метинвест&quot; за 2020 год перечислил в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов
В 2020 году "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней на 5% больше налогов, чем в 2019 году

"Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2020 году перечислил в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% выше уровня 2019 года, сообщает пресс-служба группы.

Самая большая выплата из общей суммы отчислений – налог на прибыль. В 2020 году предприятия "Метинвеста" уплатили в госбюджет более 5,2 млрд грн такого налога, что на треть меньше, чем в 2019 году.

За ним следует единый социальный взнос, выплаты которого выросли на 18% по сравнению с 2019 годом, до 5,2 млрд грн.

Замыкает тройку крупнейших платежей налог на доходы физических лиц. Предприятия "Метинвеста" в 2020 году перечислили в бюджеты 4,7 млрд грн подоходного налога, что на 17% больше показателей 2019 года.

Кроме того, источниками наполнения государственного и местных бюджетов в 2020 году стали плата за пользование недрами в размере 2,2 млрд грн, экологический налог – 789 млн грн и плата за землю – 713 млн грн.

"Всеобщий кризис и пандемия коронавируса не помешали нам завершить год с сильными операционными результатами и в то же время отказаться от налоговых каникул ради поддержки городов, где работают наши предприятия. Когда бизнес может работать эффективно даже в самых непростых условиях, в выигрыше оказываются все: и сотрудники, и города, и государство. Как один из крупнейших налогоплательщиков Украины мы рады сделать очередной вклад в восстановление экономики и рост благосостояния украинцев", - прокомментировал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

В пресс-службе напомнили, что "Метинвест" решил отказаться от налоговых каникул, предоставленных бизнесу.

Сумма налогов, которые выплатили предприятия группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, криворожские предприятия "Метинвеста" – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период "Метинвест" дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн.

uaprom.info
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