Месяц начался стремительным подорожанием валюты

Доллар подорожал на 11 коп., евро - на 27 коп. Фото: korrespondent.net

Национальный банк Украины на 1 августа установил курс доллара на уровне 26,86 грн. Это на 11 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 27 коп. Стоит 31,53 грн.

Курс российского рубля - 43 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,90 грн, продают по 26,97 грн.

За евро предлагают 31,38 грн. Продают по 31,52 грн.

Российский рубль скупают и продают по 42 коп.

Банки смогут отслеживать информацию о детях и жене/муже клиента, получившего ссуду. Так смогут обезопасить себя от вывода залога. Данные Государственного реестра о родственных отношениях заемщиков открывает закон о кредитах №6027-д.