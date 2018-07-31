Месяц начался стремительным подорожанием валюты

 
Ексклюзивы
1/5
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 4932
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1854
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 279
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5211
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5850
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1530
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6327
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10476
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4923
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 972
Фото
Все фото
5
4
5
8
6
Тепловоз и маринованные огурцы: что украинцы продают в интернете
Тепловоз и маринованные огурцы: что украинцы продают в интернете
Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
Золото, сапфиры, бриллианты: Фонд гарантирования устраивает распродажу украшений
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Видео
Все видео
Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог
Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Золотые правила первого долларового миллиардера
Золотые правила первого долларового миллиардера
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1521
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3123
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 657
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4941
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 819
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
среда, 01 августа 2018 07:10

Месяц начался стремительным подорожанием валюты

  Комментировать
Месяц начался стремительным подорожанием валюты
Доллар подорожал на 11 коп., евро - на 27 коп. Фото: korrespondent.net

Национальный банк Украины на 1 августа установил курс доллара на уровне 26,86 грн. Это на 11 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 27 коп. Стоит 31,53 грн.

Курс российского рубля - 43 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фальстарт для гривны: эксперт спрогнозировал обвал курса доллара

В обменниках доллар покупают по 26,90 грн, продают по 26,97 грн.

За евро предлагают 31,38 грн. Продают по 31,52 грн.

Российский рубль скупают и продают по 42 коп.

Банки смогут отслеживать информацию о детях и жене/муже клиента, получившего ссуду. Так смогут обезопасить себя от вывода залога. Данные Государственного реестра о родственных отношениях заемщиков открывает закон о кредитах №6027-д.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Месяц начался стремительным подорожанием валюты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Поражение партизан подняло боевой дух Красной армии

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 104292
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 63793
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 38568
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 27482
Полиция задержала убийц АТОвцa &quot;Сармата&quot;
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата" 6 Просмотров: 17964
Больше всего комментируют
38
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
6
Горькая утрата: на Донбассе погиб 41-летний Андрей Андрощук
6
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
5
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
3
На парижской ратуше разместили фото Сенцова
Голосов: 16498
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua