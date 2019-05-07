Меняю 2 мешка лука на BMW: как украинцы шутят о безумных ценах на овощи

В Украине рекордно подорожали овощи. С начала года ценовые рекорды бьет лук. За килограмм надо отдать более 30 грн. В аналогичный период прошлого года лук стоил 6 грн/кг.

Автор: Zik Лук стоит от 30 грн / кг. В Украине в основном торгуют продукцией из Узбекистана и Египта.

Пользователи сети активно обсуждают стремительное подорожание овощей борщевого набора. Gazeta.ua предлагает подборку шуток про "золотой" лук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ранняя капуста рекордно подешевела

Овощи борщевого набора прошлогоднего урожая рекордно подорожали. Цены выросли, ведь в Украине нет информации о балансе производства, потребления и экспорта отечественной продукции. Фермеры не знают, что сеять, какая культура будет прибыльной, будет ли спрос на внешнем рынке.