Мелким фермерам пообещали доступные кредиты на землю

Благодаря Фонду мелкие фермеры получат доступ к кредитам, уменьшив стоимость привлечения. Фото: Рубрика

В Украине создали Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Фонд будет предоставлять государственные гарантии фермерам при покупке сельскохозяйственной земли, сообщили в правительстве.

"Уставный капитал Фонда составит 240 миллионов гривен. Средства будут направлены на предоставление государственных гарантий фермерам после того, как в Украине заработает рынок земли", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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По его словам, благодаря Фонду мелкие фермеры получат доступ к кредитам, уменьшив стоимость привлечения.

"Это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов", - пояснил Гончарук.

13 января 2020-го депутаты вновь вернулись к вопросу открытия рынка земли. Теперь закон ждет финальный рассмотрение. После первого чтения в него уже внесли более 4 тыс. поправок. 6 февраля Верховная Рада может начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.