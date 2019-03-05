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вторник, 05 марта 2019 02:10

Медведев озвучил планы России по транзиту газа через Украину

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Медведев озвучил планы России по транзиту газа через Украину
РФ выдвинула условия для транзита газа через Украину. Фото: epravda.com.ua

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года при определенных условиях.

"Мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни "Северный поток - 2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни по Украине, ни в отношении других стран. Мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий", - отметил Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort.

По его словам, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческиепараметры сделки, а также стабильная политическая обстановка.

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Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что, если РФ и Украина не смогут договориться о транзите газа и "оставаться проблемы с" Северным потоком - 2 ", то у европейских потребителей возникнут трудности. При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину, но на своих условиях.

Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение - "это определенная точка отсчета", но детали не раскрыл.

"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

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