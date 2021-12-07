Медики должны получать не одноразовые премии, а достойную заработную плату - Марина Порошенко

В декабре медицинские работники столицы получат материальное поощрение: врачи - по 10 тыс. грн., средний медицинский персонал - по 8 тыс. грн., младший медперсонал - по 6 тыс. грн. Соответствующее решение принял на сессии во вторник Киевский городской совет.

По мнению лидера "Европейской Солидарности" в столице Марины Порошенко, медики заслуживают не просто одноразовых доплат, а достойной оплаты труда, говорится в сообщении партии.

"Решение о материальной помощи медицинским работникам не должно быть одноразовой акцией и касаться только декабря этого года. Оно должно быть введено на постоянной основе. Столичные медики должны получать такие доплаты ежемесячно в течение года. И мы настаиваем на том, чтобы в бюджете на следующий год была заложена такая возможность", - подчеркнула Порошенко.

Глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета отмечает - сегодня центральную власть мало интересует благополучие и обеспечение медицинского персонала. Поэтому органам местного самоуправления приходится самостоятельно решать вопросы достойной оплаты труда медработников.

"Считаем, что во времена пандемии, на фоне постоянных пустых обещаний центральной власти, сначала о выплате 300 процентов так и не ставших реальностью ковидных надбавок, затем об увеличении заработных плат для медиков, которое может привести к сокращению большого количества медицинских работников, - единственный, кто может и должен защитить наших медицинских работников - это местные власти", - отметила она.