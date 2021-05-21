McDonald's открыл 100-й ресторан в Украине

Сегодня в Харькове открыли новый McDonald's. Теперь сеть в Украине насчитывает 100 ресторанов.

Ресторан расположен в торговом центре "Никольский" по ул. Пушкинской. Работает в формате фудкорта, имеет семь терминалов самообслуживания.

"В апреле компания открыла первый ресторан в Киеве. В планах McDonald's на 2021 - вложить в развитие около $42 млн. Объем инвестиций в открытие новых заведений и реновацию имеющихся с начала работы компании в Украине составил почти $300 млн", - сообщает пресс-служба МакДональдз.

Автор: МакДональдз В новом ресторане работает 7 терминалов самообслуживания

Новые рестораны планируют открыть в Белой Церкви, Запорожье, Киеве, Луцке и Хмельницком.

Наиболее популярными считаются рестораны McDonald's на Вокзальной площади в Одессе и Киеве. Они наиболее посещаемые среди 35 тыс. ресторанов компании в мире.

Автор: GettyImages Очередь в МакДональдз на Майдане Независимости в Киеве

Первый McDonald's в Украине открыли 24 мая 1997 возле станции метро Лукьяновская в Киеве.

"Каждое блюдо проходит около 100 проверок на разных этапах приготовления. Стандарт обслуживания с момента оплаты заказа до его получения в зале составляет 90 секунд, а на МакДрайв - 120 секунд. Сейчас работники каждые три часа меняют маски, перчатки - каждый час. Все поверхности в зале и на кухне дезинфицируются каждые четыре часа", - уверяют в МакДональдз.

Автор: GettyImages Чаще всего украинцы покупают Биг Мак, картошку фри, МакФлури та кофе латте

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60% поставщиков McDonald's - украинские производители. Чаще всего украинцы покупают Биг Мак, картофель фри, МакФлури и кофе латте.

В ресторанах сети работает около 10 тыс. человек. 60% работников - женщины.

В прошлом году McDonald's отказался от пластиковых стаканов. Бумажные используют для всех напитков. Ежемесячно из кухонь ресторанов поступает более 70 т бумаги и свыше 5 т пластика. В позапрошлом году компания отказалась от пластиковых крышечек для Макфлури.